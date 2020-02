Classement ATP: Novak Djokovic retrouve la tête, David Goffin le top-10

Chez les Dames, l’Australienne Ashleigh Barty est toujours au sommet de la hiérarchie du tennis féminin après avoir atteint le dernier carré de l’Open d’Australie. Elise Mertens est 19e.

Après son 17e sacre en Grand Chelem, le 8e à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a retrouvé la place de N.1 mondial au classement ATP publié lundi. Le Serbe de 32 ans, qui a dépassé Rafael Nadal, débute sa 276e semaine au sommet du tennis masculin. Malgré une défaite au 3e tour à Melbourne, David Goffin (ATP 10) a lui réintégré le top-10 mondial.

Une première depuis août 2018

Goffin, qui a signé le même résultat qu’en 2019 aux antipodes, a profité de la défaite au troisième tour de l’un de ses plus proches concurrents, l’Espagnol Roberto Bautista Agut, passé de la 9e à la 12e place lundi. La dernière fois que le Liégeois avait figuré dans le top-10 remonte à la fin août 2018, à la veille de l’US Open, où il s’était incliné en huitièmes de finale contre Marin Cilic. Il faut remonter à la 162e place mondiale pour trouver la trace d’un autre Belge actif sur le circuit avec Kimmer Coppejans. Néo-retraité, Steve Darcis est toujours 184e. Ruben Bemelmans est lui 247e (+12).

Dominic Thiem, finaliste malheureux et défait en cinq sets, a dépassé le Russe Daniil Medvedev et se retrouve 4e mondial. Il n’est plus qu’à quelques points du Suisse Roger Federer (ATP 3).

Tennys Sandgren, la plus belle progression

Quart-de-finaliste surprise, l’Américain Tennys Sandgren a réalisé la meilleure progression au sein du top-100 en passant de la 100e à la 56e position. A contrario, le Français Lucas Pouille, demi-finaliste en 2019 mais forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une blessure au coude, a dégringolé au 62e rang (-38).