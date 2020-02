Air Belgium va proposer des vols directs vers la Guadeloupe et la Martinique

Air Belgium indique par ailleurs poursuivre le développement de ses activités et annoncera «très prochainement» une nouvelle destination.

Dès la prochaine saison d’hiver, Air Belgium va augmenter la capacité de ses vols vers les Antilles, en proposant des liaisons directes à l’aller et au retour vers la Martinique et les îles de Guadeloupe, annonce lundi la compagnie aérienne. Contrairement aux vols triangulaires actuels, où un seul avion dessert les deux destinations avant de revenir vers Charleroi, il y aura, dès la fin novembre, deux rotations hebdomadaires directes à destination de Fort-de-France et deux autres vers Pointe-à-Pitre.

Air Belgium avait déjà prolongé ses deux vols hebdomadaires vers les Antilles françaises au-delà de la saison hiver en les étendant sur tout l’été 2020, jusqu’au 5 septembre, rappelle-t-elle. Après une courte période d’hivernage, elle poursuivra ces vols durant la saison d’hiver 2020, à partir du 31 octobre, en dédoublant les vols.

En Belgique, la taille du marché à destination des Antilles a plus que doublé depuis l’annonce des vols, souligne la compagnie, pour des destinations qui n’étaient pas desservies jusqu’alors depuis la Belgique. Les premiers vols vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre datent de début décembre dernier.