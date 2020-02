Une plate-forme web inédite à Liège, avec toutes les délibérations du conseil

Liège se positionne, à nouveau, comme pionnière dans le domaine des smart cities (villes intelligentes), avec une technologie au service des citoyens. Les Liégeois ont désormais accès à toutes les délibérations du conseil communal et les projets de délibération via une plate-forme Web inédite. Une première en Wallonie.

Ces dernières années, la Ville de Liège a mis en place différentes mesures permettant aux citoyens de mieux appréhender le travail du conseil communal. Il y a bien sûr la mise en ligne sur liege.be de la liste des conseillers avec photos et coordonnées, de la liste des commissions, du calendrier du conseil, et de nombreux documents s’y rapportant: l’ordre du jour, l’addendum, le bulletin des questions écrites et le PV.

La Ville offre aussi la possibilité d’interpeller le conseil communal via le mécanisme de l’interpellation citoyenne. Interpellation que les citoyens ont largement adoptée puisqu’ils y ont recours très fréquemment.

Le conseil communal en direct sur le Web ce lundi soir

Ville de Liège Plus récemment, un autre grand pas en avant dans la transparence de l’action publique a été franchi avec la retransmission en direct des conseils communaux. Les moyens techniques mis en œuvre permettent de suivre les débats dans des conditions optimales.

À tout cela s’ajoute dorénavant une nouvelle plate-forme Web permettant de mettre en ligne les projets de délibérations du conseil communal: https://conseilcommunal.liege.be

Cet outil, planifié dans la déclaration politique communale de cette législature, a été développé avec l’intercommunale IMIO. Liège fait une nouvelle fois figure de pionnière puisqu’elle est la première commune à mettre en ligne cette plate-forme qui sera mutualisée avec les communes qui souhaiteront emboîter le pas.

Concrètement, la nouveauté consistera en la prise de connaissance par le citoyen des projets de délibérations avant débat et vote par le conseil communal.

Après chaque séance du conseil communal, le citoyen pourra accéder à l’ensemble des décisions et bien entendu aux documents que la Ville met actuellement sur liege.be à savoir l’ordre du jour; l’addendum; le bulletin des questions écrites; quelques semaines après la sortie de son application «Liège en poche» (dans laquelle on retrouvera aussi cette plate-forme), Liège se positionne à nouveau comme pionnière dans le domaine des smart cities (villes intelligentes), avec une technologie au service des citoyens. Ces derniers bénéficient désormais d’un nouvel outil pour suivre la démocratie locale en toute transparence.

Rendez-vous ce lundi, à partir de 18h30, pour cette retransmission des débats du conseil communal.