Ne dites plus le Ramada Plaza, mais bien le Mercure Liège City Centre

Après avoir porté les noms de Bedford puis de Ramada Plaza, cet hôtel situé au 182 de la rue Saint Léonard, en plein cœur de la Cité ardente, s’appelle désormais le Mercure Liège City Centre.

Un nouveau nom pour celui qui s’appelait jadis Bedford ou encore Ramada Plaza. L’hôtel quatre étoiles moderne au design histoire local de la rue Saint-Léonard, en plein cœur de la Cité ardente, a été repris par le groupe hôtelier français Accord qui possède plusieurs marques, dont Mercure. Il a officiellement rouvert ses portes, il y a peu.

Ayant autrefois été une fabrique de lin ainsi qu’un couvent au XVIIe siècle, le bâtiment jouit d’une riche histoire, qui se reflète dans l’aspect classique des 149 chambres de l’hôtel.

La nouvelle marque offre non seulement un caractère reconnaissable au bâtiment, mais elle est également liée à un choix stratégique: l’ouverture de plusieurs hôtels de la marque Mercure en Belgique ainsi que la croissance continue du groupe Accor en Europe.

«Je suis ravie d’accueillir nos clients dans notre nouvel hôtel Mercure», souligne Vanessa Sari, General Manager du Mercure Liège City Centre, par voie de communiqué. «C’est une très belle avancée. Mercure lui garantit une reconnaissance instantanée à Liège et au-delà. Nos hôtes y vivent une expérience unique comme ils en ont l’habitude chez Mercure. Je m’attends à recevoir encore plus de voyageurs d’affaires en semaine et d’amateurs de city trips pendant le week-end. Avec Mercure, nous pouvons mieux répondre à tous les souhaits de nos clients».

Au total, Accor possède 75 hôtels en Belgique, dont 19 hôtels Mercure. «Nous continuons à innover et à surprendre nos clients, à la fois dans et autour de nos hôtels», déclare Thomas Dubaere, COO Accor Northern Europe.

Dans le futur, un arrêt de tram sera construit juste devant le bâtiment liégeois. Des travaux y sont d’ailleurs en cours.

«Cette année, des travaux seront encore réalisés, et l’intérieur de l’hôtel bénéficiera d’allusions encore plus subtiles au style architectural classique du bâtiment.»