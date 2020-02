Attaque «terroriste» au couteau à Londres: l’assaillant abattu par la police, deux blessés

La police britannique a abattu dimanche un homme qui a poignardé plusieurs personnes dans une rue fréquentée de Steatham, dans le sud de Londres, a indiqué la police.

L’acte est qualifié de «terroriste» par les autorités. L’assaillant est décédé, a confirmé la police. Deux personnes ont été blessées.

Des témoins ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir entendu trois coups de feu peu après 14h00 (15h00 en Belgique), ajoute la BBC.

«A ce stade, nous pensons que plusieurs personnes ont été poignardées», a indiqué la police sur son compte Twitter. «Nous étudions les circonstances» de cet acte, qui «a été déclaré comme étant lié au terrorisme», a-t-elle ajouté.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates