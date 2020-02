Open d’Australie: Djokovic se sent «béni» après son 8e sacre, Thiem était «un peu court»

Novak Djokovic (ATP 2) a su se surpasser dimanche en finale de l’Open d’Australie. Mené deux manches à une, le Serbe a renversé l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) après un combat de 4 heures.

Le Serbe retrouvera lundi le sommet de la hiérarchie mondiale après avoir remporté un 17e sacre en Grand Chelem, le 8e à Melbourne.

«C’est définitivement mon tournoi favori, mon court préféré, et je me sens vraiment béni de pouvoir tenir ce trophée une nouvelle fois», a déclaré ‘Nole’après sa victoire 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 et 6-4 sur la Rod Laver Arena.

Le Serbe, qui s’est rapproché de Roger Federer (20) et de Rafael Nadal (19) au nombre de victoires en Grand Chelem, a pourtant eu du fil à retordre contre l’Autrichien, qui disputait sa troisième finale dans un Majeur après deux échecs contre Nadal à Roland-Garros.

«Je voudrais féliciter Dominic pour son magnifique tournoi. Tu as été très proche de l’emporter ce soir. Tu as encore le temps pour remporter un Grand Chelem et je suis d’ailleurs persuadé que tu vas en remporter plus d’un dans ta carrière.»

Djokovic, 32 ans, a aussi tenu à rendre hommage à Kobe Bryant, légende du basket, décédé dimanche dernier dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 41 ans. «Il a été comme un mentor pour moi», a déclaré le Serbe, qui portait d’ailleurs un survêtement affublé des initiales de la star des Los Angeles Lakers ‘KB’ainsi que de ses numéros 8 et 24.