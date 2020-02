Un premier salon «Itinéraires secondaires» les 14 et 15 février

Reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ASBL SIEP (service d’information sur les études et les professions) a pour but de documenter, d’informer et d’orienter toutes les personnes qui le désirent, en matière d’études, de formations et de professions.

Le SIEP de Mouscron organise les 14 et 15 février la 1ère édition du salon «Itinéraires secondaires». Mis sur pied à Tournai, ce salon est à destination des élèves de fin de primaire, de l’enseignement secondaire ainsi qu’au personnel enseignant et aux parents.

La première édition du salon aura lieu à Tournai-Expo sur une surface de plus de 2 000 m². Ce salon, qui accueillera près de 40 exposants répartis sur 38 stands, permettra au public de découvrir toute l’information sur l’enseignement secondaire, l’alternance et la jeunesse en Wallonie picarde (Hainaut occidental). Ce sera l’occasion pour les établissements secondaires de Wapi de se mobiliser afin d’accompagner les jeunes dans la construction de leur projet scolaire et professionnel. Des établissements de promotion sociale, des organismes de formation, tels que l’IFAPME ou des fédérations professionnelles, participeront aussi à ce salon pour présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du travail.

Dans un climat de convivialité et d’échange, des professeurs, des informateurs, des experts en orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif répondront aux questions des visiteurs. Diverses animations et des démonstrations de métiers seront également l’occasion de dialoguer avec des personnes de terrain. Dans le salon, cinq espaces seront déterminés. Il s’agit de l’information-orientation, de l’enseignement secondaire, de l’emploi-formation, d’une zone internationale pour l’apprentissage des langues et des stages à l’étranger et enfin du secteur jeunesse (droits, culture, logement, santé et loisirs).