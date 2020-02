VIDÉOS | NBA: première victoire pour les Lakers depuis la mort de Kobe Bryant

Les Lakers au-delà des larmes: encore accablé par le décès de Kobe Bryant, Los Angeles a remporté samedi soir sa première victoire depuis le drame, en s’imposant 129-113 face à Sacramento.

Près d’une semaine après la mort brutale dans un accident d’hélicoptère de leur légendaire arrière, les Lakers avaient à cœur de lui rendre hommage de la plus belle des manières: avec une victoire.

Battue la veille 127 à 119 par Portland pour leur premier retour sur les parquets depuis la disparition de «Black Mamba», la franchise de Los Angeles a réagi, porté par un grand Anthony Davis, auteur de 21 points.

«Nous tenons notre première victoire» depuis le drame mais «rien ne sera plus jamais normal. Les choses ne seront plus jamais les mêmes», a déclaré le coach des Lakers, Frank Vogel.

Dès le début, Los Angeles a mis la pression sur ses adversaires, marquant 81 points en première mi-temps. Avery Bradley a réalisé une entame de match fracassante, avec 16 de ses 19 points inscrit dès les 12 premières minutes.

James en mémoire de Bryant

«J’ai adoré la façon dont nous avons réagi», a commenté Vogel. «Nous savions qu’hier, le match (face à Portland) serait plein d’émotions. Mais nous avons su dépasser cela: ce soir on est revenu sur de bons rails et nous avons su gagner malgré tout».

LeBron James, particulièrement touché par la mort de Bryant, a lui aussi réusssi à surmonter sa tristesse: avec 15 points, 10 rebonds et 10 passes inscrits face aux Kings, il a réalisé son onzième triple double de la saison et le 92e de sa carrière.

L’ailier, qui avait été un des derniers à parler à Kobe Bryant avant le crash fatal, reste malgré tout ému par les hommages reçus de la part du public envers son célèbre prédécesseur.

«Nous le comprenons, nous espérons que cela arrivera tous les soirs. Il doit être reconnu pour ce qu’il a représenté pour cette équipe pendant 20 ans», a déclaré James.

Dans les autres matches de la soirée, Portland, toujours porté par Damian Lillard (51 pts), a poursuivi sa marche en avant, en s’imposant 124 à 107 sur le Utah Jazz.

Irving blessé, Curry se remet

Avec cette performance, Lillard, plus que jamais candidat au titre de MVP de la saison régulière, est devenu le premier joueur à inscrire au moins six paniers à trois points au cours de six rencontres consécutives. Il est également le premier à avoir marqué au minimum 45 points tout en effectuant 10 passes durant six matches d’affilée.

