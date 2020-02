PSG: Mbappé s’agace lors de son remplacement et attriste Tuchel

Kylian Mbappé, en colère d’être remplacé contre Montpellier (5-0) samedi, n’a pas montré une «bonne image», a estimé son entraîneur au PSG Thomas Tuchel, «triste» du comportement de sa star d’attaque.

«Ce ne sont pas des bonnes images, mais nous ne sommes pas le seul club qui a ce type de réaction, je l’ai vu avec Dortmund aujourd’hui. Ce n’est pas bien parce que ça ouvre des sujets, c’est une distraction», a réagi Tuchel en conférence de presse.

«Je ne suis pas en colère mais je suis triste parce que ce n’est pas nécessaire», a-t-il poursuivi. Mbappé et ses coéquipiers «montrent chaque jour un état d’esprit professionnel» et ce type de comportement «donne toujours l’impression que ce n’est pas comme ça», a déclaré l’Allemand.

Mbappé a dû céder sa place à la 69e minute au profit de Mauro Icardi, une douzaine de minutes après avoir marqué le quatrième but parisien, ce qui a eu le don de l’agacer.

A sa sortie du terrain, le champion du monde de 21 ans a eu un vif échange avec son entraîneur qui a tenté de le retenir pour lui donner des explications. La scène a duré plusieurs secondes, avant que Mbappé ne rejoigne le banc des remplaçants, le visage fermé.

«Ca va rester comme ça: je vais toujours décider sportivement. On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde», a taclé Tuchel.

Questionné sur la fête d’anniversaire donnée dimanche par Neymar, l’entraîneur allemand a également évoqué «une distraction» malvenue.

«C’est une distraction, c’est clair. Je veux toujours protéger les joueurs, je les aime beaucoup. Si on a des choses critiques à se dire, je préfère faire ça en interne», a-t-il conclu.