Maxime Soulet et Bentley remportent les 12 Heures de Bathurst

L’équipage de la Bentley pilotée par Maxime Soulet, le Français Jules Gounon et le Sud-Africain Jordan Pepper a remporté ce dimanche l’ édition 2020 des 12 Heures automobiles de Bathurst, en Australie.

Le trio Soulet/Gounon/Pepper a signé un incontestable succès à l’occasion de la première manche de l’Intercontinental GT Challenge, championnat international d’endurance réservé aux GT3.

