Défaite 4-1 pour nos Red Panthers en Nouvelle-Zélande

Les Red Panthers, l’équipe nationale dames de hockey, ont subi leur premier revers de la compétition en s’inclinant 4-1 devant la Nouvelle-Zélande (FIH-7) dans son 4e match de Hockey Pro League, samedi à Auckland (N-Z). La Belgique, remontée à la 9e place à la FIH après son succès 2-1 contre les Black Sticks samedi dans la manche aller, concède ainsi sa première défaite en clôture de sa tournée océanienne où elle avait également réussi deux partages en Australie (FIH-2) le week-end dernier à Sydney (3-3 et 1-1).

Sans Lucie Breyne et Pauline Leclef, laissées au repos et remplacées par Joanne Peeters et Anne-Sophie Vanden Borre, ainsi qu’avec Elena Sotgiu entre les montants du but à la place d’Aisling D’Hooghe, la Belgique, comme la veille, fut cantonnée dans ses 50 yards en première mi-temps. Grâce à leur pression efficace, les Néozélandaises se sont créé une première série de 3 pc en début de partie, mais à nouveau la défense belge a bien fait son travail. L’impression de «déjà vu» s’est maintenue quand les protégées de Niels Thijssen ont ouvert le score sur leur quasi première action offensive. Abi Raye en effet a essuyé de revers une balle semblant venir de nulle part pour tromper la gardienne adverse Brooke Roberts (7e). Louise Versavel a eu l’occasion de doubler l’avance en fin de premier quart-temps mais son tir a été bloqué par Roberts.

Cadnacées dès le deuxième quart

Dans le deuxième quart, les Belges n’ont pas eu plus la possibilité de sortir de leur camp. Un envoi mal cadré de Ambre Ballenghien et un pc de Peeters bien contré par la 1ère sorteuse adverse ont constitué les deux seules actions offensives des Panthers. De leur côté, les attaquantes océaniennes ont butté à chaque fois sur une défense belge bien regroupée.

La frustration du coach des Black Sticks s’est estompée dès le retour des vestiaires. Un centre mal négocié par plusieurs défenseuses a permis d’abord à Olivia Merry d’égaliser (33e), avant que la même joueuse ne transforme le 6e pc kiwi d’un tir dans le coin droit du but belge (35e). La Belgique a tenté de réagir mais son 4e pc manqua le cadre tandis que le tir de revers de Louise Versavel a échoué sur le poteau droit de Roberts.

À bout de souffle et d’énergie, les joueuses belges ont ouvert des espaces dont ont profité les Black Sticks, et Merry en particulier. L’attaquante vedette, déjà auteure des trois buts lors du succès 0-3 de l’équipe kiwie l’an dernier à Anvers, a planté deux autres buts en fin de partie (51e pc et 55e).

Avec 6 points après leurs quatre premières rencontres de la compétition, les Panthers occupent la 3e place du classement provisoire, dominé par les Pays-Bas (12 pts) devant l’Australie (6). Elles reprendront lundi la direction de la Belgique pour se consacrer à leur championnat national qui reprendra le 23 février. Les deux rencontres initialement programmées en Chine les 8 et 9 février à Changzhou, reportées en raison du coronavirus, devraient être reprogrammées à une date ultérieure.