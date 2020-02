Magritte du cinéma 2020 - "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse sacré meilleur film et grand gagnant des Magritte

(Belga) Le film "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse a été récompensé samedi soir du Magritte du meilleur film, lors de la 10e cérémonie de remise des prix du cinéma au Square à Bruxelles. Le film a rafflé neuf Magritte au total.

Le film était en compétition pour le meilleur film avec "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre et Luc Dardenne, "Lola vers la mer" de Laurent Micheli, "Nuestras madres" de César Diaz et "Seule à mon mariage" de Marta Bergman. Le film "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse a remporté neuf Magritte, à savoir les Magritte du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original ou adaptation (Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini), de la meilleure actrice (Veerle Baetens), du meilleur acteur dans un second rôle (Arieh Worthalter), de la meilleure image (Hichame Alaouié), du meilleur montage (Damien Keyeux), de la meilleure musique originale (Frédéric Vercheval) et du meilleur son (Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye). Son film qui fait référence à l'art de filmer d'Alfred Hitchcock plante son décor dans les années 60. A la suite d'un drame qui vient perturber un voisinage tranquille, la paranoïa s'insinue progressivement dans l'amitié forte qui unit deux femmes. (Belga)