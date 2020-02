Bonne prestation d’ensemble du Spirou

Le Spirou a rapidement creusé un écart dans le premier quart avec Libert très précis à distance, 11 points dont trois triples. Dans le deuxième quart, les Carolos ont largement dominé les Limbourgeois, la différence n’a cessé de grandir au marquoir (35-17).

Charleroi 86

Limburg United 76

Evolution du score: 21-12, 39-29, 67-52, 86-76

Charleroi n’a cependant su conserver cet écart, les visiteurs ayant accéléré dans les dernières minutes de la première mi-temps, ponctuée par triple de Depuydt on the buzzer pour faire 39-29. Le Spirou s’est montrant très convaincant après le repos en développant un jeu rapide et chatoyant. Libert, très en verve, a fait monter l’écart à 19 unités, 54-35. Beane, autre élément en vue, a mis les Limbourgeois à plus de 20 points (62-40). Dans le dernier quart, la victoire du Spirou n’a jamais été mise en danger, même si Limburg est venu mourir à dix points.

CHARLEROI (/ à 2 pts,/à 3 pts,/aux l.f., rbds, a., f.): Beane, GREENWOOD, LIBERT, Botuli, Hervelle, Delalic, Samardzic, SCHOEPEN, SHARMA, Boukichou, Creppy, SMITH.

LIMBURG (/ à 2 pts,/à 3 pts,/aux l.f., rbds, a., f.): BROWN, Chatman, JENKINS, MUKUBU, Demirtas, Vanderhoydonck, DEPUYDT, Dedroog, Wangmene, Gadiliauskas, KUTA, Dammen.