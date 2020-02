Officiel: le C.P. décrète bien une remise générale à Liège

Cette fois, c’est confirmé: on ne jouera pas au foot provincial ce dimanche, histoire de protéger les terrains.

C’est donc officiel et sans surprise comme pressenti en début d’après-midi: on ne jouera pas au foot provincial ce dimanche. La faute à une abondante pluie qui a détrempé les terrains. «Si on joue, on va les tuer » argumente Marc Collard-Bovy, le président du C.P. Lequel a communiqué officiellement en ces termes il y a quelques minutes. Attention, les matchs joués ce samedi, en après-midi ou en soirée, auront bien lieu et seront comptabilisés. La remise ne vaut que pour ce dimanche.

Il s’agit de la première remise générale en province de Liège cette saison. Quand rejouera-t-on cette journée? Sans doute le week-end des 22 et 23 février laissé libre dans le calendrier en cas de remise, justement. Mais le changement reste à confirmer par le C.P.