On s’oriente vers une remise générale en province de Liège

On a pris le pouls auprès du CP après les importantes pluies du week-end. Verdict: on ne jouera sans doute pas. Réponse à 17h.

«Dites, Monsieur, vous n’avez pas de nouvelles du CP concernant une éventuelle remise générale? Parce que chez nous, ce sera impossible de jouer avec ce qu’il est tombé… » Extrait d’un des nombreux messages reçus ce matin par notre rédaction de l’Avenir Huy-Waremme.

Et c’est vrai qu’on peut se poser la question de savoir si, effectivement, on va jouer en provinciales ce dimanche après-midi. Question qu’on a posée, du coup, au président du C.P. Marc Collard-Bovy en ce début de samedi après-midi. Alors, président, remise générale ou pas? «Bah, oui, je comprends votre question, dit-il. On l’a déjà évoquée ce matin avec les membres du C.P. vu ce qu’il a plu ici et là. Mais depuis, il y a une accalmie. Et on s’est dit qu’on allait refaire le point plus tard cet après-midi, maximum pour 17h. »

Et la tendance? «Bah, là, c’est du 50-50 et tant que je n’ai pas vu les autres membres du CP, j’avoue que je ne vais pas parler pour eux, poursuit le président. Jouer, on pourra le faire, mais si c’est pour tuer les terrains, à quoi bon? On va opter pour la voix de la sagesse, je pense… » Comprenez que si une décision n’est pas prise officiellement, là, maintenant, officieusement, on s’oriente cela dit clairement vers une remise pure et dure dans toutes les séries, histoire de ne pas abîmer les terrains pour le reste de la saison. «S’il gelait, ça irait encore, mais comme ce n’est pas le cas… » ponctue le président du C.P. Verdict à 17h, mais l’option remise générale semble avoir clairement la côte. Auquel cas ce serait la première de la saison.