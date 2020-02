Anderlecht hyperactif, le Standard laisse filer des cadres: le bilan du mercato en Pro League

La séance de rattrapage hivernale s’est clôturée vendredi soir. L’occasion pour les clubs en difficulté d’injecter de nouveaux joueurs dans le noyau. A ce petit jeu, c’est Anderlecht qui s’est montré très actif, dans le sens des arrivées, mais aussi des départs.

Entre lutte pour les play-offs et envie de se maintenir, les clubs de Pro League ont rivalisé d’ingéniosité afin d’attirer les meilleurs joueurs. A 7 journées du terme de la phase classique, c’est une véritable course contre la montre qui s’engage pour les clubs loin de leurs objectifs. Passage en revue des nouvelles forces en présence.

Anderlecht: 4 arrivées, 10 départs

On le savait, la masse de joueurs sous contrats était trop importante du côté de Neerpede. On s’est donc activé cet hiver pour dégraisser. C’est chose faite avec pas moins de 10 départs enregistrés. Saelemaekers (Milan AC), Sowah (Eupen), Chipciu (Cluj) et El Kababri (Dortmund et prêté à Zulte) sont partis définitivement. Didillon (Genk), Thelin (Malmö), Musona (Eupen), Sanneh (Ostende), Adzic (FC Emmen) et Makarenko ont eux été prêtés.

Au rayon des arrivées, la direction ciblait un attaquant, un ailier et un arrière gauche. Ces trois profils ont été engagés, ainsi qu’un arrière droit. Marko Pjaca fait figure de recrue phare, le joueur est prêté par la Juventus. Il devra se relancer après n’avoir joué que 15 minutes cette saison. Le buteur tant attendu s’appelle Dejan Joveljic. L’attaquant serbe de 20 ans espère se relancer en Belgique après un début de saison compliqué à Francfort. Enfin deux latéraux arrivent de MLS: Murillo (23 ans) et Lawrence (27 ans) devront étoffer une défense souvent mise en défaut.

Reste à voir si cette injection de qualité temporaire suffira pour aider le Sporting à atteindre ses objectifs à court terme. Pour un club qui voulait développer les jeunes belges, ce mercato où l’on laisse partir les espoirs du club et où l’on recrute via des prêts de courte durée semble aller à l’opposé de cette philosophie.

Standard et Genk: faire face aux départs des cadres

Le Standard, bien installé dans les play-offs depuis le début de saison et Genk, qui souffle le chaud et le froid, sont deux clubs qui ont sans doute perdu en qualité après le mercato hivernal.

En effet, les Rouches ont dit au revoir à Renaud Emond (Nantes) et Paul-José Mpoku (Al-Wahda). Deux joueurs très importants dans l’effectif liégeois. Ensemble, les deux hommes avaient accumulé 10 buts et 3 assists en championnat. Ils avaient aussi une certaine importance dans le vestiaire.

Sébastien Pocognoli quitte aussi les bords de Meuse pour la capitale et l’Union Saint Gilloise. A 32 ans, le défenseur avait sans doute fait le tour du côté du Standard. Les arrivées d’Eden Shamir (définitif) et Moussa Sissako (prêté par le PSG) devront aider le club à accrocher le top 3.

Du côté de Genk on peut encore se réjouir de recevoir de grosses indemnités de transferts: plus de 30 millions d’euros pour Berge (Sheffield) et Samatta (Aston Villa). Si c’est très bien pour le portefeuille, on peut se demander si ces départs ne vont pas affecter l’équipe qui lutte pour une place dans le top 6. Ianis Hagi (Rangers) et Dieumerci Ndongala (Kasimpasa) quittent aussi le club, sous forme de prêt.

Les Limbourgeois ont acquis deux médians Norvégiens Mats Möller Daehli (24 ans venu de St Pauli) et Kristian Thorstvedt (20 ans de Viking FC). Sans oublier évidemment Thomas Didillon qui va venir assurer un peu de stabilité dans les cages après être devenu remplaçant du côté d’Anderlecht.

La stabilité à Bruges et Charleroi

Quand l’équipe tourne, il n’est pas toujours nécessaire de chambouler la dynamique en engageant des joueurs. C’est un peu la philosophie de Bruges qui perdra Sofyan Amrabat en fin de saison qui rejoint la Fiorentina (il était déjà prêté à l’Hellas Vérone). Les Blauw en Zwart perdent aussi Dion Cools (23 ans) qui va tenter sa chance au Danemark, à Midtjylland.

Michael Krmencik, un attaquant international tchèque est arrivé cet hiver. «Le longiligne attaquant figurait sur les tablettes du Club depuis plusieurs années. En 91 matchs avec le FC Viktoria Plzen en Fortuna Liga, il a été décisif à 58 reprises: 45 buts et 13 assists», précise le Club Bruges.

Chez les Zèbres, on s’est contenté de remplacer les partants. Adama Niane est prêté à Ostende et Saglik rejoint Mouscron. Pour contrer ces départs, Charleroi a recruté Joris Kayembe (Nantes) et Lazare Amani (21 ans d’Eupen).

Deux arrivées qui vont injecter un nouvel élan dans un effectif déjà bien huilé. Stabilité et équilibre sont les maîtres mots à Charleroi.

Les autres bons coups

Zulte Waregem a été très actif cet hiver. Le Essevee a recruté Jelle Vossen (Bruges), Bassem Srarfi (Nice) et Jean-Luc Dompé (Gand).

La Gantoise a aussi attiré du lourd avec l’Ivoirien Anderson Niangbo (20 ans) venu du Red Bull Salzbourg contre 3 millions d’Euros. Il s’est d’ailleurs déjà fait remarquer en marquant face à Genk pour son premier match avec les Buffalos.