Odion Ighalo prêté à Manchester United

Manchester United, à la recherche d’un renfort offensif en cette fin de mercato, a bouclé le prêt d’Odion Ighalo (30 ans) en provenance du Shanghaï Shenhua.

Le buteur international nigérian n’a pas encore passé sa visite médicale, mais les détails contractuels semblent réglés.

BREAKING NEWS



It's happening....



Manchester United have reached an agreement with Shanghai Shenhua to take Odion Ighalo on loan for six months with an option to buy, having already agreed terms with the player.