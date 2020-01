Euroligue de basket - Valence gagne difficilement face au Panathinaïkos mais perd Van Rossom sur blessure

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés vendredi soir au bout du suspense face aux Grecs du Panathinaïkos (94-87) pour le compte de la 22e journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom est sorti blessé après deux petites minutes de jeu.

Victoire importante pour Valence dans l'optique d'une qualification pour les playoffs de l'Euroligue. Les Espagnols présentent un bilan à l'équilibre de 11 victoires pour 11 défaites et se retrouvent 7e du classement. Une victoire qu'il a fallu aller chercher tant les Espagnols ont bien failli jouer avec leur bonheur. Après un premier quart-temps équilibré (27-25), les joueurs locaux faisaient la différence au deuxième (28-20) et troisième acte (25-19). Largement aux commandes avant d'entamer les dix dernières minutes (80-64), les Espagnols voyaient les visiteurs complètement renverser la vapeur pour recoller au marquoir. Au coude à coude dans les dernières minutes, Valence finissait tout de même par s'imposer au bout du suspense (94-87). Une bonne victoire pour les coéquipiers de Sam Van Rossom, le meneur belge, qui a malheureusement été contraint de quitter son équipe prématurément, après seulement deux petites minutes de jeu, touché par une blessure. On ne connaît pas encore l'importance de celle-ci. Mercredi prochain, Valence accueille Barcelone pour le compte de la 23 journée en Euroligue de basket. Les huit meilleures équipes (sur 18) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)