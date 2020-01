Proximus League - Le Beerschot prend la première place de la seconde phase après sa victoire contre Westerlo

(Belga) Le Beerschot a remporté la rencontre d'ouverture de la 10e journée de la seconde phase de la Proximus League vendredi face à Westerlo grâce à un but de Loris Brogno (70e, 1-0). Au classement, les 'Rats' se retrouvent ainsi en tête avec 16 points, un de plus que Virton. Westerlo recule en 3e position avec 14 points tout comme Lommel, qui reçoit Virton dimanche.

Le Beerschot a ouvert les débats avec une tête de Denys Prychynenko, juste au-dessus du but (2e). Après toute une série de pertes de balle et de mauvaises passes, Westerlo a hérité de deux occasions de but mais Igor Vetokele (13e) et Christian Brüls (14e), qui a bénéficié d'une glissade de Prychynenko, n'ont pas trompé Mike Vanhamel. Les Campinois étaient vraiment maladroit puisque Kurt Abahams n'a pas envoyé le ballon au fond alors que le but était vide (22e). Si en première période Westerlo a hérité des plus belle occasions, la donne a changé après le repos. Pierre Bourdin (49e) et Prince Ibara (54e) sont passés près du but quand Brogno est monté au jeu à la place de Frédéric Frans blessé (63e). Bien servi par Raphael Holzhauser, le nouveau venu a trompé Vanhamel d'un angle difficile (70e, 1-0). Les 'Rats' ne se sont pas contentés de cet avantage mais Westerlo n'a pas hésité à mettre le pied. Samedi à 17 heures, Lokeren (8e, 6 points), qui ne compte qu'une seule victoire, reçoit l'Union Saint-Gilloise (6e, 11 points). Les Bruxellois restent sur une série de cinq matches sans victoires (4 partages). A 20h30, OH Louvain (5e, 11 points) reçoit Roulers (7e, 11 points). les Roulariens occupent la même position au classement général et doivent s'imposer pour éviter les playoffs 3. Dimanche 16 heures, Lommel reçoit Virton désormais deuxième de la tranche. (Belga)