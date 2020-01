Transfer Deadline Day - Wout Faes signe à Reims, mais reste à Ostende jusqu'à la fin de la saison

(Belga) Wout Faes poursuivra sa carrière en France, au Stade de Reims. Le défenseur de 21 ans a signé un contrat de quatre ans et demi, mais terminera la saison à Ostende. C'est ce que les deux clubs ont annoncé vendredi.

Formé à Anderlecht, Faes était capitaine de l'équipe nationale belge des moins de 17 ans qui avait décroché le bronze au Mondial 2015. Capitaine également dans les équipes de jeunes d'Anderlecht, il n'a jamais atteint l'équipe première. Prêté à Heerenveen (2017) et à l'Excelsior Rotterdam (2017-2018), il a été transféré à Ostende en 2018. Là aussi, l'international espoirs est devenu capitaine. "Le fait de signer un joueur fiable et de talent en défense centrale à ce moment de la saison nous fera gagner du temps: le joueur pourra progressivement se projeter vers ce nouveau challenge", a confié Mathieu Lacour, directeur général de Reims. "Et surtout, il sera là dès le premier jour de la reprise la saison prochaine ce qui est un point clé pour le staff et facilitera son intégration. Le club a déjà élaboré un processus d'intégration pour Wout avec un suivi étroit par le staff notamment qui viendra à sa rencontre." Reims est 11e de la Ligue 1.