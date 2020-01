Namur au calendrier de la prochaine Coupe du monde

Sept manches belges, dont Namur, figure au calendrier nouvelle formule de l’UCI.

La moitié des épreuves de la nouvelle Coupe du monde de cyclocross se dérouleront, pour la saison 2020-2021, en Belgique, soit sept épreuves, dont celle de Namur, sur les 14 au programme, a annoncé vendredi l’UCI, l’Union cycliste internationale, qui a voulu réformer la formule de la Coupe du monde.

La nouvelle formule de cette Coupe du monde, qui rassemblait neuf épreuves l’an dernier, et organisée par Flanders Classics, entre en vigueur dès cette année 2020. Une réforme qui a fait couler beaucoup d’encre parmi les organisateurs des différentes courses.

«L’augmentation du nombre des manches de la série (14 à 16 à l’avenir contre neuf actuellement) permettra d’améliorer sa répartition géographique. La moitié des épreuves au maximum se déroulera en Belgique, ce qui permettra d’intégrer dans la Coupe du Monde UCI des classiques prestigieuses et populaires. Les autres manches seront organisées dans d’autres pays, également présents sur la scène internationale ou engagés à développer la discipline sur leur territoire», a justifié ainsi l’UCI.

14 épreuves au programme

La première édition comportera 14 épreuves avec une première épreuve aux États-Unis à Waterloo le 4 octobre avant un passage à Dublin le 18 octobre. Deux épreuves belges, Zonhoven le 25 octobre et Overijse le 1er novembre, précéderont un déplacement traditionnel à Tabor en Tchéquie le 15 novembre. Coxyde est toujours au programme le 22 novembre. Besançon en France sera l’hôte de la 7e manche le 29 novembre.

Wachtebeke le 6 décembre, Anvers le 13 décembre, Namur, qui conserve bien son statut, le 20 décembre et Diegem le 27 décembre clôtureront le programme belge. La Coupe du monde se poursuivra encore à Hulst aux Pays-Bas le 3 janvier, puis à Villars en Suisse le 17 janvier avant de se clôturer le 24 janvier à Hoogerheide aux Pays-Bas.

Ce calendrier vaut pour les messieurs comme pour les dames.

En conséquence aussi, les manches de Zonhoven et Diegem qui appartenaient au Superprestige sont remplacées dans ce Challenge de la régularité par Niel, le 11 novembre, et Heusden-Zolder, le 26 décembre, qui perd son statut de Coupe du monde. Gieten (aux Pays-Bas), Boom, Gavere, Ruddervoorde, Merksplas et Middelkerke compléteront l’édition 2021 du Superprestige.

Les championnats du monde de cyclocross l’an prochain auront lieu à Ostende les 30 et 31 janvier.