Placebo et Liam Gallagher s’ajoutent à l’affiche de Rock Werchter

Placebo et Liam Gallagher rejoignent notamment à l’affiche Pearl Jam, Beck, The Strokes, les Pixies et Thom Yorke.

Les organisateurs de Rock Werchter ont dévoilé 16 nouveaux noms vendredi, dont Placebo et Liam Gallagher qui s’ajoutent à une programmation déjà riche en têtes d’affiche. Pearl Jam, Beck, The Strokes, les Pixies et Thom Yorke notamment ont déjà confirmé leur présence. Le festival se déroulera à Rotselaar (Brabant flamand), du jeudi 2 au dimanche 5 juillet.

L’affiche de Rock Werchter prend doucement forme. Parmi les 16 nouveaux noms annoncés, Haim, Disclosure et The Big Moon se produiront le jeudi. Liam Gallagher montera sur scène le lendemain avec Archive, Bicep Live, Cigarettes After Sex et Brittany Howard.

Jorja Smith, Jimmy Eat World et Tones and I sont attendus le samedi, avant Placebo et Michael Kiwanuka, entre autres, programmés le dimanche.

Déjà confirmés, System of a Down, Sum 41, The Streets, Kendrick Lamar, Keane ou encore Faith No More feront également partie de la fête.

Les tickets sont en vente via proximusgoformusic.be et ticketmaster.be.