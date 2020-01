Anderlecht officialise l’arrivée de Pjaca

Anderlecht a confirmé vendredi l’arrivée de l’ailier croate Marko Pjaca, 24 ans, en provenance de la Juventus. Pjaca est prêté pour six mois avec option pour un prêt d’un an supplémentaire.

Formé au Lokomotiv Zagreb, Pjaca a rejoint le Dinamo Zagreb en 2014. Après deux ans, il a rejoint la Juventus en 2016. Mais une blessure aux ligaments croisés survenue en mars 2017 a freiné son intégration en équipe première. Il a dès lors été prêté à Schalke en janvier 2018 et à la Fiorentina la saison passée, où, après 19 rencontres, il a été victime d’une nouvelle grave blessure au genou.

«Marko Pjaca est normalement un joueur dont le profil le rend difficilement accessible pour nous», a confié le directeur sportif Michael Verschueren. «Mais en raison, d’une part, des bons liens que nous entretenons avec la Juventus et, d’autre part, du fait qu’il n’a que peu joué ces dernières années, nous avons reçu la possibilité de le recruter pour six mois et espérons-le pour la saison prochaine. C’est un joueur très offensif et technique que nous pouvons utiliser sur le flanc. C’est quelqu’un qui a de la présence et qui peut sans doute aussi apporter du leadership.»

«Je suis ravi d’ouvrir ce nouveau chapitre de ma carrière. Espérons que nous livrerons encore de bonnes prestations dans cette phase de la saison afin de réaliser nos objectifs», a déclaré Pjaca. «Ma décision a été accélérée par le fait que des joueurs tels que Kompany, Chadli, Nasri évoluent ici. Je pourrai beaucoup apprendre d’eux. J’y vois une formidable opportunité. Vincent Kompany m’a appelé afin de m’expliquer comment on travaille ici et les objectifs que le club veut atteindre. Je veux y contribuer. Quelles sont mes qualités? Je laisserai les supporters en juger. La seule chose que je veuille faire désormais, c’est aider ce club à aller de l’avant.»

Pjaca compte 24 apparitions et un but en équipe nationale croate. Il a pris part à l’Euro 2016 et au Mondial 2018, où il a disputé les dernières minutes de la finale avec la Croatie