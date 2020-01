Arnold Temanfo signe au RFC Liège

Le Français d’origine camerounaise, Arnold Temanfo s’est engagé au Royal Football Club Liège jusqu’au terme de la saison 2019-2020, comme annoncé par le club sang et marine.

"Agé de 26 ans, ce défenseur central expérimenté d’1m83 évoluait jusque maintenant à Saint-Maur en Nationale 2 française où il a été titulaire à 12 reprises (1 but) depuis le début de la saison", détaille le FC Liège dans son communiqué.

"Passé par Châteauroux, Paris FC, le Red Star et Saragosse (Espagne) dans les catégories de jeunes, ses points forts sont l’impact physique, la relance mais aussi une position de leader naturel.

Le RFC Liège souhaite la bienvenue à Arnold TEMANFO et lui souhaite tout le succès possible sous ses nouvelles couleurs !

Ce transfert clôture le mercato hivernal du RFCL qui, comme annoncé, a été chirurgical et parfaitement ciblé. En agissant de la sorte, la Direction du club réaffirme sa confiance dans le groupe existant et insiste sur le fait que les retours de Maxime Electeur et de Loïc Reciputi constituent de véritables renforts pour la seconde partie du championnat."