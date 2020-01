Open d’Australie: Kenin veut imiter son idole Sharapova

D’origine russe, la Floridienne rêve depuis toute petite d’atteindre les sommets. En 2005 déjà, Kim Clijsters disait d’elle qu’elle deviendrait une grande joueuse. Ce samedi matin, elle dispute la finale contre Muguruza.

Ce ne sera ni la légendaire Serena Williams (38 ans) ni la nouvelle coqueluche Coco Gauff (15 ans), mais bien une 3e Américaine qui va tenter de décrocher le titre ce samedi matin à Melbourne face à la revenante espagnole Garbine Muguruza (WTA 32). Son nom? Sofia Kenin, une Floridienne de 21 ans que personne n’attendait à pareille fête. Certes la 15e joueuse mondiale, qui fera son entrée dans le Top 10 lundi, s’était distinguée à Roland-Garros l’an dernier en sortant justement Serena Williams au 3e tour, mais son parcours s’était arrêté en 1/8 de finale. Soit son meilleur résultat en Grand Chelem avant de débarquer Down Under.

Lauréate de trois tournois l’an dernier (Hobart, Majorque, Guangzhou), Sofia Kenin n’a eu qu’une obsession dès son plus jeune âge: suivre les traces de Maria Sharapova.

Née à Moscou, la blondinette est arrivée enfant à New York. L’histoire raconte que ses parents n’avaient que 286 dollars en poche. Rapidement, Sofia, qui préfère qu’on l’appelle Sonya, va fréquenter les académies de tennis américaines. Entraînée par son père, elle démontre d’évidentes aptitudes, joue même des exhibitions avec Jim Courier et John McEncore ou suis Kim Clijsters dans les coulisses du tournoi de Miami en 2005. Hier, la WTA a d’ailleurs sorti de ses archives une vidéo sympa de l’époque. «C’est Sofia, elle a six ans et elle sera une grande joueuse. Qui sait, elle pourrait être l’une des futures stars du tennis», y prédit la Limbourgeoise.

Affichant un énorme tempérament, à l’image de son jeu de contreuse agressive, Sofia Kenin a parfaitement maîtrisé ses émotions durant la quinzaine australienne. En 1/8 contre Gauff, elle a été menée 1 set à rien avec le public contre elle. En 1/4, elle a assumé son statut de favorite face à la Tunisienne Jabeur. En demi-finale, sous une chaleur accablante (39 degrés), elle a dominé l’idole locale, Barty (WTA 1), soutenue par tout un stade. «C’est un rêve qui se réalise», a souri l’Américaine. Il lui reste une marche à franchir pour imiter son modèle Sharapova (5 titres en Grand Chelem)…