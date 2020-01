«Ni juge, ni soumise» à voir gratuitement au For&Ver

L’an dernier, le documentaire a reçu le Magritte et le César du meilleur court-métrage! Com.

Le documentaire phénomène de l’émission Strip-Tease est projeté ce vendredi, à 19h30, dans le cadre du Festival du film durable de Mouscron.

Comment rester indifférent face à Anne Gruwez, juge d’instruction filmée durant trois ans par Jean Libon et Yves Hinant?

On suit la dame attachante dans les rues bruxelloises au volant de sa 2CV bleue, on la scrute dans son travail, face à des victimes et des accusés qu’elle auditionne à sa façon, sans filtre...

Des face-à-face parfois sidérants, une répartie délicieuse, un humour noir savoureux... qui ont valu un tas de nominations à des festivals. Ce qui a mené notamment à la remise d’un Magritte et un César, en 2019, pour ce résultat de 1h30.

Après avoir été présenté ce vendredi après-midi, en séance scolaire, aux étudiants de l’ICET qui ne sont pas restés insensibles à l’œuvre, «Ni juge, ni soumise» est diffusé ce vendredi soir, à 19h30, dans le cadre de la 6e édition du Festival du film durable (la justice sociale est l’un des piliers du développement durable).