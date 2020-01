Le débrief du jour: abattu après une course-poursuite | Bye Bye Britain | Carrasco de retour à l’Atlético

La police a abattu un homme après une course-poursuite, le Royaume-Uni quitte officiellement l’UE, Yannick Carrasco retrouve Madrid: voici le condensé de l’actualité de ce vendredi 31 janvier 2020.

1. Un homme abattu après une course-poursuite

La police de Namur a fait usage d’une arme à feu après avoir pris en chasse un véhicule suite à des agissements suspects. Un des occupants de la voiture est décédé.

2. Le jour du Brexit

Brexit is done! Et avec lui quelques changements sont actés: l’Union européenne a perdu 66 millions d’habitants, 5,5% de son territoire et son centre géographique s’est décalé d’une centaine de kilomètres (toujours en Allemagne, à Gädheim).

3. Yannick Carrasco retourne en prêt à l’Atlético Madrid

Après deux années passées au Dalian Yifang, qui est récemment devenu le Dalian Pro, Yannick Carrasco est de retour à l’Atlético Madrid.

4. Euthanasie: trois médecins acquittés

Les trois médecins accusés du meurtre de Tine Nys en 2010 ont été acquittés dans la nuit de jeudi à vendredi par la cour d’assises de Gand.

5. L’adieu à Michou

Le cercueil de «Michou», célèbre directeur d’un cabaret transformiste à Paris, a été applaudi vendredi par une foule de plusieurs centaines de personnes à son entrée dans l’église Saint-Jean de Montmartre dans la capitale française, à l’occasion des obsèques de cette figure parisienne.

