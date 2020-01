Orange va déployer la 5G en France avec Nokia et Éricsson, la Belgique n’a pas encore choisi

Notre pays semble à la traine par rapport à nos voisins français.

L’opérateur télécoms français Orange a annoncé vendredi poursuivre sa collaboration avec les équipementiers européens Nokia (Finlande) et Éricsson (Suède) pour déployer en France les antennes de son futur réseau mobile 5G, dans un contexte troublé par les hésitations européennes vis-à-vis du chinois Huawei. Chaque pays étant libre de son choix en la matière, la filiale belge n’est pas liée par cette décision, y explique-t-on.

Orange Belgique n’a d’ailleurs pas encore opté pour l’un ou l’autre fournisseur pour son futur réseau 5G. Elle collabore avec plusieurs d’entre eux pour son réseau mobile actuel, dont Nokia, Éricsson et Huawei.

La décision de l’opérateur historique français, premier en part de marché dans son pays, n’est pas une surprise car Nokia et Éricsson sont ses fournisseurs historiques, alors que deux autres opérateurs, Free et Bouygues Télécom, utilisent également des équipements du chinois Huawei, accusé par certains, notamment les États-Unis, d’être un potentiel vecteur d’espionnage au profit de Pékin.

Les annonces de Free et Bouygues sur la 5G sont attendues dans les prochaines semaines, après avoir été validées par les autorités françaises.

Déploiement prévu cette année en France

Les premières offres 5G au grand public sont attendues en France dans le courant de l’année 2020.

Pour Orange, le finlandais Nokia fournira les «antennes et services progressionnels associés» pour les régions Ouest et Sud-Est, tandis que le suédois Éricsson équipera les réseaux de l’Ile-de-France, du Nord-Est et du Sud-Ouest où il est également présent.

La 5G est devenue un sujet éminemment sensible et stratégique car les autorités américaines accusent Huawei, très en pointe sur cette technologie, de pouvoir utiliser ses équipements à des fins d’espionnage au profit de Pékin en divulguant des données sur leurs clients, ce que réfute le groupe chinois.

Le choix d’Orange laisse le géant technologique sur le carreau alors que le patron de l’opérateur français, Stéphane Richard, avait assuré qu’il ne serait pas exclu au préalable, tout en réclamant une clarification de la position européenne.

L’Union européenne a, de son côté, publié cette semaine une «boîte à outils» de recommandations non contraignantes pour limiter les risques d’espionnage et sabotage des réseaux 5G, pour tenter de guider les pays européens en ordre dispersé sur la question.