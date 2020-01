L’UE débloque 10 millions d’euros pour la recherche sur le nouveau coronavirus

Le nouveau coronavirus chinois a fait à ce stade 213 morts et le nombre de patients contaminés approche 10 000 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao). Une centaine de cas ont également été déclarés dans près de 20 autres pays, y compris en Europe et Amérique du Nord.

La Commission européenne a annoncé vendredi une subvention de 10 millions d’euros pour soutenir la recherche sur le nouveau coronavirus qui a émergé en Chine et pour lequel aucune thérapie n’a encore fait ses preuves.

Bruxelles a lancé un appel d’urgence pour des projets de recherche «qui feront avancer notre compréhension sur l’épidémie du nouveau coronavirus, contribueront à une gestion clinique plus efficace des patients affectés par le virus, et aussi amélioreront la préparation et la réactivité des autorités de santé publique», explique l’exécutif européen dans un communiqué.

«Nous devons avoir une réponse multidimensionnelle et transgouvernementale au coronavirus et la recherche en est un élément essentiel. Nous devons en savoir plus sur le virus pour mieux cibler nos mesures de prévention et assurer une meilleure prise en charge de nos citoyens», a souligné la commissaire à la Santé Stella Kyriakides, citée dans le communiqué.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 12 février pour répondre.