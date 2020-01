VIDÉOS | Thiem vient à bout de Zverev et rejoint Djokovic en finale à Melbourne

Dominic Thiem (N.5) s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l’année, en s’imposant en demi-finales face à l’Allemand Alexander Zverev (N.7) vendredi à Melbourne.

L’Autrichien, 26 ans, 5e joueur du monde, s’est imposé en quatre sets – 3-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) - et rejoint en demi-finales le Serbe Novak Djokovic (N.2), tenant du trophée et numéro 2 mondial, tombeur de son côté jeudi du Suisse Roger Federer, 3e joueur du monde, 7-6 (7/1), 6-4, 6-3 après 2h19 de match.

Thiem Supreme@ThiemDomi earns his way into a maiden #AusOpen final 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) over Zverev to meet Djokovic for the title.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EtzpDLDtgn