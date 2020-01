Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi

Murielle, vendeuse de vêtements «Made in Britain»: «On se pose beaucoup de questions»; Preud’homme adoube Arnaud Bodart; «La mission du National Geographic, c’est l’exploration»; Cauet: «Je veux être bienveillant, pas méchant»… Voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi.

1 Assassinat de Nathalie Lahaye: Michel Petersbourg condamné à la perpétuité

Après une délibération d’un peu plus de deux heures, le jury de la cour d’assises de Namur vient de condamner Michel Petersbourg à la réclusion à la perpétuité pour l’assassinat de Nathalie Lahaye.

C’était la dernière journée de procès, ce vendredi. Hier jeudi, l’homme a été reconnu coupable d’assassinat sur la personne de Nathalie Lahaye. Celle-ci a été abattue de trois balles de 7,65 alors qu’elle se trouvait dans son véhicule avec l’accusé, le 23 novembre 2017.

Ce matin, c’était au tour de l’avocate générale et de la défense de prendre la parole afin de permettre au jury de se forger une opinion sur la peine à prononcer à l’encontre de l’accusé.

2 BREXIT | Murielle, vendeuse de vêtements «Made in Britain»: «On se pose beaucoup de questions»

Depuis huit ans, Murielle Lenglez vend des vêtements «made in Britain». Avec le Brxit, elle se demande de quoi l’avenir sera fait.

«Depuis trois ans, on parle du Brexit. Et je me suis mise en quête de nouveaux fournisseurs, en dehors du Royaume-Uni. Parce qu’il le fallait bien.»

Tournaisienne d’origine, historienne d’art de formation, Murielle a ouvert il y a huit ans un magasin d’antiquités, de mode et d’objets vintage dans le centre de Namur.

«Et c’est au Royaume-Uni que j’ai trouvé le plus de fournisseurs de vêtements qui s’inscrivent dans cette démarche», précise-t-elle. «D’ailleurs, s’il y a un salon de la mode où je me rends, c’est celui de Londres, que j’ai découvert à plusieurs reprises».

C’est donc un peu contrainte et forcée qu’elle a commencé à diversifier ses fournisseurs, après le référendum du 23 juin 2016.

« C'est un aspect éthique important à mes yeux »

3 Finances locales: le taureau par les cornes

En 2023, trois communes wallonnes sur quatre auront la tête sous l’eau.

La Région veut agir.

Ça commence par un groupe de travail.

4 Preud’homme adoube Arnaud Bodart: «Il a l’étoffe du Standard»

Arnaud Bodart va disputer son trentième match de la saison, ce soir, pour continuer à écrire la belle histoire liégeoise de cet exercice 2019-2020. Celle qu’on n’avait pas forcément vu venir, même s’il porte le maillot rouche depuis ses sept ans. Si beaucoup dans le club espéraient qu’il devienne un jour numéro 1, peu auraient parié sur lui dès à présent. On le sait: Memo Ochoa étant parti en juin, les Rouches avaient engagé Vanja Milinkovic-Savic et ses 2 m 02 pour succéder au Mexicain. Mauvaise pioche.

Le Liégeois de 21 ans a su profiter de ce «momentum» pour se glisser entre les perches et ne plus lâcher la place. Si MPH pratiquait la tournante en début de saison, préférant le Serbe en Coupe d’Europe, il n’y a vite plus eu photo et c’est ce petit-fils d’André Duchêne, ex-président du Standard, qui a terminé la campagne européenne, donnant presque des regrets par rapport au match à Francfort, où Milinkovic-Savic était passé à côté.

« La différence vient de sa façon de résister à la pression »

5 «La mission du National Geographic, c’est l’exploration»

L’exposition «La légende National Geographic» s’est installée ce jeudi 30 janvier à Stavelot. Le rédacteur en chef du magazine était à l’abbaye pour l’ouverture.

Interview.

L'expo en Belgique pour la première fois

6 Un hôpital psychiatrique sécurisé à la place des antennes de la RTBF

Il ne restera bientôt plus qu’une antenne. La RTBF réfléchit à l’avenir de son site wavrien.

Un hôpital psychiatrique sécurisé est en projet.

7 Incendie de Realco: fallait-il prévenir les bourgmestres voisins?

Quel est le bilan du plan d’urgence communal déclenché le 10 janvier dernier lors de l’incendie qui a touché un entrepôt de Realco dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve? Tel était l’objet du point rajouté à l’ordre du jour du dernier conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, mardi soir, par Cédric Jacquet (OLLN 2.0, opposition).

Ce dernier a notamment relayé le regret des bourgmestres de Chaumont-Gistoux (Luc Decorte) et de Mont-Saint-Guibert (Julien Breuer) de ne pas avoir été tenus personnellement au courant de la situation, l’incendie ayant eu lieu non loin de leur commune.

8 INTERVIEW | Cauet: «Je veux être bienveillant, pas méchant»

Homme de radio et humoriste Sébastien Cauet sera présent ce samedi 1er février sur la scène de l’Espace 23 de Bastogne.

Rencontre.

« Je suis généralement tôt dans la ville pour pouvoir individualiser le spectacle du soir avec des anecdotes sur la ville »

9 Stars à nu, sur TF1: Arthur a eu un vrai coup de cœur

Who bares wins. Littéralement: qui se découvre gagne. C’est le nom du format anglais diffusé sur ITV que TF1 a décidé d’adapter ce vendredi, sous le nom de Stars à nu. Une émission de strip-tease pour la bonne cause, puisqu’elle est a pour vocation de sensibiliser les téléspectateurs au dépistage du cancer du sein et des cancers de la prostate et du testicule. En France, c’est la société de production Satisfaction the television agency, qui a acheté le programme.

«Je suis très fier de produire ce programme qui est un ovni total à la télévision française. J’ai eu un véritable coup de cœur pour ce concept qui remporte un grand succès en Angleterre, mais aussi en Australie, et j’ai décidé de le réadapter complètement», expliquait Arthur lors de la conférence de presse de présentation au Lido de Paris.

Et les personnalités qui ont accepté de se désaper pour la bonne cause sont…

10 Fermeture du recyparc: les Wasseigeois disent non à Intradel

Intradel est venue expliquer jeudi soir aux Wasseigeois les raisons de la fermeture du parc à conteneur. Les deux camps semblent inconciliables.

