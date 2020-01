Barcelone débourse 31 millions d’euros pour le Portugais Francisco Trincão

Le FC Barcelone et le SC Braga ont trouvé un accord pour le transfert de Francisco Trincão.

Le Portugais, un ailier droit de 20 ans, rejoindra les Catalans cet été pour un montant de 31 millions d’euros. Il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025, a annoncé le Barça vendredi.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.