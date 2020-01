AS Eupen: Smail Prevljak (Red Bull Salzbourg) nouvel attaquant des Pandas, c'est officiel

Smail Prevljak, du Red Bull Salzbourg, a officiellement signé à Eupen.

Voici le communiqué de l'AS Eupen au sujet de l'arrivée de l'attaquant bosnien Smail Prevljak chez les Pandas:

L'AS Eupen a engagé un attaquant supplémentaire pour la finale de la saison en Pro League. Le Bosnien Smail Prevljak arrive à Eupen en provenance du club de la Bundesliga autrichienne RB Salzbourg.

Smail Prevljak a 24 ans et mesure 1,87 mètre. L'AS Eupen a obtenu le prêt de l'attaquant du Red Bull Salzburg jusqu'à la fin de la saison en cours.

Smail Prevljak a été formé au RB Leipzig et joue en Autriche depuis 2014. Pour le FC Liefering, le SV Mattersburg et le Red Bull Salzburg, il a marqué en 112 matches de la 1ère et 2ème Bundesliga (autrichienne) pas moins de 52 buts et a délivré 21 passes décisives.

Le directeur général de l'AS Eupen, Christoph Henkel, se réjouit de la nouvelle recrue du RB Salzburg : "Smail Prevljak est un attaquant très efficace et sera un renfort supplémentaire pour notre jeu offensif. Nous sommes très heureux que Smail Prevljak vienne à l'AS Eupen et nous aidera à signer une bonne fin de saison. Nous sommes contents de travailler avec lui et d'accueillir Smail au sein de notre club".