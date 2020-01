Charleroi: on sait qui construira le nouveau stade

Le communiqué:

«Après quelques mois de brainstorming, un document synthétisant le projet imaginé par Mehdi Bayat a été rédigé et ensuite soumis à des ateliers d’architecture. Arrivé au terme d’une consultation privée menée par l’administrateur délégué Mehdi Bayat, son conseiller spécial Patrick M. Martin et la direction du RCSC (Pierre-Yves Hendrickx et Walter Chardon), le Sporting de Charleroi a choisi ce 31 janvier l’architecte et son équipe de Maîtrise d’œuvre.»

«Après avoir consulté quatre équipes internationales faisant preuve d’une expertise dans la construction de stades, le choix du club a été principalement été dicté par 4 critères: motivation, compétences, budget et références. C’est ainsi que le Sporting de Charleroi a décidé d’attribuer le marché à l’équipe constituée autour de l’agence MARIOTTI & ASSOCIES, architectes à Metz.»

Outre Christophe Mariotti, son équipe de Maîtrise d’œuvre sera composée de:

– CARRE 7 architectes à La Louvière, – le bureau d’études BATISERF de Grenoble, – les bureaux d’études PIRNAY et POLYTECH de Charleroi, – ATELIER AUDIOVISUEL de Lyon, scénographe spécialiste événementiel, – CLARITY STUDIO de Paris, acousticien.

«L’équipe retenue va désormais et sans tarder démarrer son travail pour mettre sur papier son savoir-faire afin de transformer les idées du club en projet de stade et aborder les futures échéances liées à la construction de la nouvelle arène en vue de sa livraison en 2024.»

«Évoqué précisément dans son plan «Horizon 2024», le nouveau stade multifonctionnel – d’une capacité proche de 20 000 places – apparaît comme un élément majeur dans le développement du Sporting de Charleroi et pour le rayonnement culturel de la Wallonie. L’enceinte sera située sur l’ancien site AMS dans la commune de Marchienne-au-Pont.»