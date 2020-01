Transfert: Jean-Eudes Maurice chez les Merles

Le franco-haïtien Jean-Eudes Maurice, pur attaquant, qui a joué en amical contre Spy la semaine dernière et a inscrit 3 goals, vient de signer à l’UR Namur. Le club avait voulu rester discret jusqu’ici pour ne pas l’ébruiter le temps que les papiers soient en ordre. Ils le seraient désormais, sauf qu’il ne serait apparemment pas qualifié pour le derby de dimanche.

S'il s'agit d'un sacré coup pour les Merles, c'est que l'attaquant a joué en équipe nationale de Haïti (avec laquelle il est l'auteur de 12 goals en 29 matches) et qu'il a été formé au PSG où il a côtoyé Ibrahimovic et Cavani, rien que ça... Prêté ensuite à Lens et au Mans, et après des passages en Inde, en Chypre et au Vietnam, il évoluait au Kazakhstan avant de débarquer à Namur.