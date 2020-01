Le 1er bateau de classe VA navigue déjà sur la Toile avant de franchir le pont des Trous (photos)

Ce n’est désormais plus qu’un secret de polichinelle, le bateau de gros tonnage qui ouvrira officiellement la voie à ses homologues de classe VA lors de l’inauguration du pont à ponts et du quai Saint-Brice, ce vendredi après-midi, est depuis hier soir à quai à Tournai. Les photos de la «bête» circulent déjà pas mal sur les réseaux sociaux.

Parmi les photos qui naviguent sur le Net, ce sont celles d’Eddy Carpreau qui ont retenu notre attention.

Ce Kainois passionné d’histoire et d’aviation a également un faible pour les bateaux. Les petits qui vont sur l’eau, mais aussi les gros et même les très gros qui emprunteront l’Escaut. Comme celui qu’il a immortalisé sur sa carte mémoire dès ce jeudi alors qu’il passait sous le pont de l’autoroute avant de rejoindre l’écluse de Kain qu’il a franchie à 16 h 42. Un bateau impressionnant baptisé Samarkand.

Il le retrouva par la suite au quai Donat Casterman où il est amarré en attendant son entrée en scène… sur l’Escaut, du côté du pont à Ponts où l’accueilleront les autorités - dont le ministre Philippe Henry - participant à l’inauguration de la fin du chantier de la phase 1 des travaux d’élargissement de l’Escaut (qui en compte 5 en tout).

Mais avant cela, le bateau devra bien évidemment passer entre les tours du pont des Trous.

Quarante-huit containers de 48 pieds répartis sur deux étages

Si le site des Voies navigables évoque un bateau hollandais, le Samarkand bat en réalité désormais pavillon belge et son capitaine, comme les hommes d’équipage, sont bien de nationalité belge.

D’une longueur de 110 mètres et d’une largeur de 12, le cargo a un tonnage maximal autorisé de 2975 tonnes, ce qui représente plus d’une cinquantaine de classiques «38-tonnes» en moins sur nos routes. Venu d’Anvers, le bateau a transité par Gand et se dirige vers Liège où il est attendu pour le 3 mars, à 20h.

D’autres bateaux similaires commenceront à traverser la cité scaldéenne dès ce premier février et on s’attend à en observer entre trois et jusqu’à dix par jour à l’avenir.

