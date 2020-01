VIDÉOS | Denver domine Utah et reprend la 2e place à l’Ouest, Young égale une perf de Kobe Bryant

Trae Young égale Kobe et bat les Sixers

Trae Young, très proche de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, elle aussi décédée, a été phénoménal. Le meneur d’Atlanta a cumulé 39 points, 18 passes et 6 rebonds, de quoi battre Philadelphie 127-117. Il est devenu le premier joueur à réussir au moins 25 points et plus de 10 assists en une mi-temps, depuis… Kobe Bryant, qui avait réussi cette performance en 2013.

Trae Young is the first player with at least 25 Pts and more than 10 Ast in a half since Kobe Bryant (2013). pic.twitter.com/p7GdvlTzvY — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 31, 2020