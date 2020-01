Le prochain All-Star Game rendra hommage à Kobe Bryant avec un nouveau format

La mémoire de Kobe Bryant sera honorée lors du prochain All-Star Game, le 16 février à Chicago, à travers un nouveau format mis en place pour la rencontre des étoiles, a annoncé jeudi la NBA, la Ligue nord-américaine de basket.

Le principe veut que chacun des trois premiers quart-temps constitue un match en soi. Au terme des 12 minutes de jeu, l’équipe victorieuse remporte 100.000 dollars qu’elle reversera à une association caritative de son choix. Les scores sont réinitialisés à 0-0 au début des 2e et 3e quart-temps avec le même enjeu, avant d’être tous additionnés au moment d’entamer le quatrième.

Dès lors, l’objectif sera d’inscrire le nombre de points de l’équipe qui mène + 24 supplémentaires. 24 comme le numéro de maillot que porta Kobe Bryant (18 fois sélectionné pour le match de prestige) au cours de sa seconde partie de carrière avec les Lakers (il a d’abord porté le 8).

Concrètement, si par exemple la «Team LeBron» s’impose au Q1 (36-30), la «Team Giannis» gagne au Q2 (35-28) et la «Team LeBron» remporte le Q3 (41-32), cette dernière aura glané 200.000 dollars et sa concurrente 100.000. Le Q4 débutera alors avec un score de 105-97 à l’avantage de «Team LeBron» et l’objectif à atteindre sera alors de 129 points (105+24) sans attendre d’aller au bout des 12 minutes.

