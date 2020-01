Pour la présidente de Groen, il est «temps de songer à une coalition fédérale arc-en-ciel»

La présidente de Groen Meyrem Almaci, s’est déclarée vendredi favorable à l’idée de former une future majorité fédérale arc-en-ciel, au lieu d’une coalition bourguignonne, rassemblant socialistes, libéraux, la N-VA ainsi que le CD&V.

«Il est temps de discuter sérieusement d’une autre piste (que la bourguignonne) après sept mois» de négociations entre partis politiques, a-t-elle affirmé lors de l’émission De Ochtend de la VRT-radio.

Mme Almaci a exprimé sa préférence pour la recherche d’une coalition arc-en-ciel, réunissant les socialistes, les libéraux et les écologistes, éventuellement élargie au CD&V.

Les informateurs royaux, les présidents du MR et du CD&V, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, ont vu mardi leur mission prolongée d’une semaine, jusqu’au 4 février, après avoir tenté – en vain jusqu’à présent – de rapprocher les points de vue de la N-VA et du PS afin d’envisager une coalition bourguignonne.

Mais le président du PS, Paul Magnette, a répété lundi qu’en l’état, un gouvernement associant son parti et les nationalistes flamands n’était pas envisageable. Or, pour le CD&V, la conclusion d’une alliance qui aurait aussi une majorité en Flandre, c’est-à-dire impliquant la N-VA, demeure une priorité.

Selon Mme Almaci, il est désormais temps de changer d’orientation et d’envisager «sérieusement» une coalition avec les écologistes et éventuellement le CD&V.

La présidente de Groen a toutefois admis qu’elle n’avait plus rencontré les informateurs depuis plusieurs semaines.

Elle s’est montrée opposée à l’organisation de nouvelles élections législatives, tout en assurant ne pas les craindre.