VIDÉOS | Mladenovic et Babos remportent le double dames à l’Open d’Australie

Timea Babos et Kristina Mladenovic ont facilement remporté la finale du double dames de l’Open d’Australie de tennis, vendredi à Melbourne.

La Hongroise (WTA 4) et la Française (WTA 2), qui formaient la 2e tête de série, ont dominé 6-2 et 6-1 la première tête de série composée de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 3) et de la Tchèque Barbora Strycova (WTA 1). La finale, jouée sous le toit fermé de la Rod Laver Arena en raison de la forte chaleur (43 degrés Celsius) régnant à l’extérieur, a duré 1 heure et 12 minutes.

Babos et Mladenovic, lauréates ensemble de cet Australian Open en 2018 et battues en finale l’an dernier, décrochent leur 3e titre du Grand Chelem ensemble. Elles ont gagné Roland-Garros l’an dernier.

Vendredi, elles ont réussi à sauver six des sept balles de break qu’avaient obtenues les championnes du dernier tournoi de Wimbledon dans le premier set. Elles ont en revanche converti trois balles de break pour remporter la première manche (6-2). Babos/Mladenovic ont ensuite réussi trois breaks dans la seconde manche, sans offrir la moindre occasion d’en concéder (6-1), et ainsi mis fin à la série de 9 matchs victorieux en 2020 de Hsieh/Strycova.

Mladenovic, compte aussi un titre à Roland-Garros avec sa compatriote Caroline Garcia en 2016, et deux titres en double mixte avec le Canadien Daniel Nestor en 2013 à Wimbledon et en 2014 à Melbourne.

Mladenovic/Babos succèdent au palmarès à l’Australienne Samantha Stosur et à la Chinoise Zhang Shuai qui les avaient battues il y a douze mois 6-3 et 6-4.