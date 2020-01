Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: les 12 travaux d’Hercule pour les 12 Belges de Premier League

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Les Belges de Premier League sont les nantis du football de haut vol. Mais le rythme infligé par cette compétition demande certains sacrifices. Marouane Fellaini n’a pas répondu à l’appel du pied de Mourinho lors de son arrivée à Tottenham car il ne souhaite sans doute plus infliger à son corps les morsures d’une compétition qui ne s’arrête jamais.

Fils des Dieux par médias interposés mais corps bien en chair et en souffrance, nos compatriotes se livrent un combat sans merci au sein de cette île de plus en plus isolée.

Pas la meilleure des saisons pour Kabasele et Benteke. Photo News Pour l’instant, le brouillard ne pèse que sur les épaules de Christian Kabasele. Son équipe de Watford encaisse beaucoup et marque peu. Toujours en position de relégable, Kabasele compte un peu plus de 50% de temps de jeu. C’est plus que Dennis Praet qui cherche encore le bon rendement dans une équipe de Leicester qui réalise une saison exemplaire. Huit titularisations pour lui en vingt-quatre journées avec, à son compteur, 1 but et 2 assists. Le temps de jeu le plus faible pour nos Belges de PL échoue dans les pieds de Michy Batshuayi. Il est complètement passé dans l’ombre de Tammy Abraham qui se révèle être la merveilleuse surprise des Blues de Chelsea. Les 139 minutes de jeu de Batshuayi cette saison ont rarement soulevé l’enthousiasme. Un but et un assist pour lui mais beaucoup de questions aussi.

A Crystal Palace, Christian Benteke ne quitte le banc que rarement. Il n’a marqué aucun but et aucune passe de finition en quatre titularisations. Il cherche la pomme d’or mais son filet ne tremble plus.

Divock Origi écrit l’histoire avec Liverpool. Photo News Pour Divock Origi, les choses sont bien différentes. Il est l’incontournable remplaçant d’un trio d’attaquants d’exception. Avec ses buts en Ligue des Champions, il est entré de plein pied dans la légende des Reds. Quatre fois seulement dans le onze de départ mais trois buts marqués et des chants qui caressent chacune de ses montées au jeu. Les titres se ramassent à la pelle et tous les lions adverses sont vaincus les uns après les autres. Une histoire s’écrit.

À Brighton, tout le monde connaît Leandro Trossard. Titularisé à douze reprises, il est le deuxième buteur du club avec 3 buts et 3 passes décisives. Son équipe luttera probablement pour son maintien jusqu’à l’ultime journée.

Idem pour Bjorn Engels avec Aston Villa. Son club se débrouille pas mal dans les coupes nationales mais le parcours en championnat reste chaotique. Son temps de jeu dépasse à peine les 50%, et le maintien est loin d’être assuré.

Remontons progressivement vers le haut du classement général. Leander Dendoncker reste stable sur les bases arrières de Wolverhampton. Son équipe est vraiment difficile à battre, et Leander fait toujours partie des cinq joueurs de l’équipe avec plus de 90% de temps de jeu. L’Europa League reste un objectif pour un club qui n’a peut-être pas dit son dernier mot dans la course à la quatrième place.

Vertonghen marque le pas à Tottenham. Photo News Comme Tottenham, même si les Spurs restent sur des semaines compliquées. Le bilan de 9 victoires en 24 journées est décevant mais rien n’est encore définitivement joué. Toby Alderweireld, l’incontournable, a le meilleur temps de jeu de son équipe. Il devance assez largement Jan Vertonghen pour qui les crampons s’alourdissent. Nous l’avons observé à la peine lors du sprint des fêtes. Notre duo ne fonctionne plus en tandem au sein de la charnière centrale défensive. Alderweireld a changé de braquet.

Youri Tielemans (3 buts et 3 assists) est un autre compétiteur a avoir souffert cet hiver. Mais avec plus de 85% de temps de jeu, il reste une des figures de proue de cette équipe de Leicester qui ne lâche toujours pas sa place dans le Big Four. C’est un réel exploit.

De Bruyne, notre Hercule aux joues rouges et aux crampons d’or. Photo News Last but not least, place au véritable héros de Manchester City. Cette saison, il va perdre le grand combat face à Liverpool mais il reste encore la Coupe aux grandes oreilles. Va-t-il la soulever un jour? Kevin De Bruyne, l’indispensable atout de son équipe, fait continuellement vibrer la toile adverse. Meilleur temps de jeu (88%), meilleur donneur d’assist (15) et, en plus, il marque (7). C’est bien lui, Hercule aux joues rouges et aux crampons d’or.

Même si les Anglais jouent l’Euro quand cela les arrange, avec de tels guerriers, nous ne devons plus avoir peur de personne.

Et nous ne sommes plus à quelques travaux près.