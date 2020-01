Paco Alcacer a quitté Dortmund pour Villarreal

Après les gardiens de buts allemands, Erling Haaland vient de faire une nouvelle victime: Paco Alcacer, le buteur espagnol de Dortmund, quitte le club pour rejoindre Villarreal.

Dortmund, actuel quatrième du championnat d’Allemagne, essaie de finaliser un accord avec la Juventus pour faire venir le milieu international allemand Emre Can avant la fin du mercato d’hiver, ce vendredi soir.

Selon les estimations de la presse, Villarreal versera 30 millions d’euros à Dortmund, bonus compris, pour Alcacer.

Borussia Dortmund and @VillarrealCF have agreed to terms on the transfer of Paco Alcácer.



We thank Paco for his time in Dortmund and wish him the best of luck back home in Spain! pic.twitter.com/DjbEXmYhZn