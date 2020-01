VIDÉO | Feu de brousse incontrôlable en Australie: la capitale Canberra en état d’urgence

L’état d’urgence a été déclaré dans le territoire de la capitale australienne Canberra (ACT) alors qu’un feu de brousse hors de contrôle brûle aux portes de la périphérie sud de la ville.

«La combinaison de températures extrêmes, de vent et d’une végétation asséchée place les quartiers de Canberra à risque dans les prochains jours», a confirmé le ministre en chef du territoire de la capitale, Andrew Bar vendredi.

Canberra has declared a state of emergency for the first time in more than a decade. A bushfire front south-west of the nation’s capital is expected to hit homes over the weekend with a horror forecast ahead. | @tegangeorge #canberrafires #australianbushfires pic.twitter.com/ezPr1oQ3Mb