Affaire Nethys: le consultant McKinsey, qui a touché 20 millions en 5 ans, perquisitionné

McKinsey a été perquisitionné il y a quelques semaines par le juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay, dans le cadre du dossier Nethys.

Les locaux bruxellois du consultant McKinsey ont été perquisitionnés par le juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay, en charge du volet pénal du dossier Nethys, accompagné de policiers de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), il y a trois semaines, selon L’Echo.

Le consultant McKinsey était chargé de mener une étude stratégique sur le redéploiement de Nethys et la cession des bijoux de famille de l’intercommunale voulus par le décret gouvernance, rappelle L’Echo.

La justice semble s’intéresser de près aux estimations de valorisations des trois filiales de Nethys (VOO, Win et Elicio) réalisées par McKinsey. Les policiers, qui sont repartis avec des documents et des supports informatiques, veulent savoir si cette valorisation a bel et bien été faite et sur quelles données les consultants se sont basés pour arriver à leurs conclusions.

Le travail a-t-il réellement été réalisé?

Le juge Frédéric Frenay cherche également à savoir si ce travail de valorisation a réellement été réalisé. Pour arriver à leurs fins, les enquêteurs ont demandé aux employés du consultant présents sur place de leur fournir toutes les pièces demandées, a appris le quotidien.

Le consultant a réagi par la voix d’un porte-parole en estimant que dans le cadre de l’enquête autour des activités de Nethys, «il est normal que les autorités judiciaires entrent en contact avec les parties et rassemblent largement des informations qui sont susceptibles de faire progresser leur enquête sur Nethys». McKinsey assure aussi qu’il «assistera les autorités judiciaires dans le cadre de l’enquête en cours».

20 millions versés à McKinsey en 5 ans

Il y a moins d’une semaine, le même quotidien avait signalé qu’en cinq ans Nethys a versé 20 millions d’euros au consultant McKinsey. Un montant qui a suscité des interrogations dans le chef de Julie Fernandez Fernandez, la présidente d’Enodia, maison-mère de Nethys, qui a remis en doute l’objectivité du consultant.