Jelle Vossen transféré à Zulte Waregem

Zulte Waregem a considérablement renforcé sa ligne d’attaque jeudi soir. L’Essevee est venu chercher Jelle Vossen au Club Bruges, le leader du championnat de Jupiler Pro League. L’attaquant a signé un contrat jusqu’en juin 2023 au Gaverbeek.

Formé au Racing Genk, il a joué avec les Limbourgeois entre 2007 et 2014 à l’exception d’une saison où il a été prêté au Cercle Bruges (2009-10). Après une aventure en Angleterre à Middlesbrough et Burnley, Vossen est revenu en Belgique à l’été 2015, au Club Bruges. Là, le buteur n’est plus entré dnas les plans de l’entraîneur Philippe Clément. Vossen n’est entré en action qu’à deux reprises cette saison.

«J’ai dû faire un pas pour pouvoir rejouer», reconnaît Vossen. «Zulte Waregem est une équipe ambitieuse qui joue toujours sur deux fronts. Nous nous battons pour les Play-off 1 et la finale de la Coupe. Je pense que c’est une bonne occasion. Je complète bien l’équipe. Ma meilleure qualité est de marquer des buts. Dans et autour de la boîte, j’ai déjà prouvé que je concluais les occasions. J’espère aussi apporter mon expérience», a déclaré le Limbourgeois, âgé de 30 ans.

Vossen a disputé 412 matchs pour Genk, le Cercle Bruges et le Club Bruges ensemble. Il a marqué 161 buts, dont 105 pour Genk et 48 pour le Club, et 52 passes décisives. Vossen a également porté à douze reprises le maillot des Red Devils.

Le Club Bruges est l’adversaire de Zulte Waregem en demi-finale de la Croky Cup. Mercredi dernier, l’Eessevee a partagé 1-1 au Jan Breydel, le retour aura lieu mercredi prochain.