L’attaquant tchèque Michael Krmencik arrive au Club Bruges

Le Club Bruges a annoncé jeudi soir l’arrivée de l’attaquant tchèque Michael Krmencik. Il arrive du club de Viktoria Plzen et a signé un contrat de trois ans et demi jusqu’en juin 2023.

«Le longiligne attaquant figurait sur les tablettes du Club depuis plusieurs années. En 91 matchs avec le FC Viktoria Plzen en Fortuna Liga, il a été décisif à 58 reprises: 45 buts et 13 assists», précise le Club Bruges.

Krmencik, 26 ans, joue pour Plzen depuis le début de 2016. Il a rencontré l’Antwerp cete saison au tour préliminaire de l’Europa League. Après avoir perdu le premier match du troisième tour préliminaire à Deurne (1-0), une victoire à domicile 2-1 après prolongation n’a pas suffi pour passer. Krmencik a marqué les deux buts. Cette saison, il a frappé à quinze fois en 25 matchs toutes compétitions confondues.

Dans l’équipe nationale tchèque, son compteur est de huit buts en 23 matchs internationaux. Avec son 1m91, il est le type de finisseur puissant que le vice-champion de Belgique recherchait, un attaquant buteur que le Club Bruges n’avait pas dans les rangs. Pour Krmencik, ce sera sa première aventure à l’étranger.

Maintenant que Krmencik a signé avec le Club, Adolfo Gaich ne viendra probablement pas. Le talent argentin de vingt ans était la première priorité des «Blauw en Zwart», mais son club argentin San Lorenzo s’est montré dur dans les négociations. Mercredi, la Fédération argentine de football (AFA) a même lancé un tweet indiquant que l’attaquant avait quitté le tournoi de qualification olympique avec les U23 argentins en Colombie pour passer des tests médicaux pour le Club Bruges à Buenos Aires. Quelques heures plus tard, l’histoire a été corrigée: Gaich n’avait reçu que l’autorisation de se rendre à Buenos Aires, mais ne voulait pas y aller et rester avec les U23 en Colombie. Selon les médias argentins, San Lorenzo demandait 17 millions de dollars (15,5 millions d’euros) et dix pour cent sur la plus-value en cas d’une éventuelle revente de Gaich..