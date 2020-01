Mexique: un célèbre défenseur de l'environnement retrouvé mort

(Belga) Un défenseur de l'environnement mexicain, Homero Gomez, célèbre pour son combat en faveur de la préservation des papillons monarques, a été retrouvé mort après deux semaines de disparition, ont annoncé les autorités locales.

Cet homme de 50 ans, qui gérait un sanctuaire de ces papillons orange et noir, était porté disparu depuis le 14 janvier. Son corps a été retrouvé au fond d'un puits dans l'Etat de Michoacan (ouest), lieu d'hivernage de ces insectes. L'Etat de Michoacan abrite plusieurs organisations criminelles, ce qui a contribué à la prolifération de groupes d'autodéfense ces dernières années. "Le corps a été transféré au service médico-légal en vue d'une autopsie", a indiqué cette institution dans un communiqué. La cause de la mort n'avaient pas encore été précisées par le parquet mais selon d'autres défenseurs de l'environnement de la région, le décès d'Homero Gomez pourrait être lié à ses prises de position contre les trafiquants de bois. Après un trajet épuisant de plus de 4.000 kilomètres depuis le Canada, ces papillons colorés viennent se poser par grappes sur les troncs des arbres d'une vaste zone montagneuse à cheval entre les Etats de Mexico et du Michoacan. Le papillon monarque (Danaus plexippus) est menacé par la déforestation sauvage et par l'usage d'herbicide qui prive cette espèce de l'asclépiade, l'unique plante dans laquelle elle pond ses oeufs et dont ses larves se nourrissent. (Belga)