Giuseppe Ficarrotta coupable de l’assassinat de Salvatore Catalano

Après quatre heures de délibérations, Giuseppe Ficarrotta a été reconnu coupable jeudi soir par les jurés de la cour d’assises de Liège d’avoir commis l’assassinat de Salvatore Catalano.

L’accusé, âgé de 58 ans, avait fait feu à quatre reprises sur la victime le dimanche 22 octobre 2017 vers 08h45 au café «Le Huit», situé place du Marché à Liège. Il avait contesté les faits. Les raisons de son geste sont restées inconnues.

Le jour des faits, un homme cagoulé, portant des lunettes noires et ganté, ne se souciant pas de la présence d’autres clients, s’était dirigé vers Salvatore Catalano (65 ans) et l’avait abattu de quatre tirs par arme à feu de calibre 9mm.

Salvatore Catalano était un client habitué du café dans lequel il a été abattu. Il était décrit comme un homme sans histoire, qui vivait seul, qui était dépressif depuis le décès de sa mère et qui fréquentait ce café pour briser sa solitude.

La victime avait été touchée de quatre balles. Deux tirs avaient atteint son thorax tandis que deux autres avaient atteint sa tête. Le tireur avait dissimulé son arme dans un chiffon blanc. Il avait pris la fuite à pied mais les caméras de surveillance de la ville ont permis d’établir qu’il avait stationné son véhicule dans une rue à proximité des faits.

Cette voiture avait été identifiée quelques heures après les faits et interceptée avec Giuseppe Ficarrotta au volant, alors qu’il repassait devant les lieux des faits. Un pistolet Glock et des munitions y avaient été découverts.

Giuseppe Ficarrotta était employé par le Musée de la Vie wallonne de Liège, où il exerçait le métier de marionnettiste depuis 1992. Il se disait totalement étranger aux faits. Il soutenait qu’il n’était pas présent sur le lieu des faits et qu’une autre personne les avait commis en utilisant son arme et sa voiture. Lors des débats, ses avocats, Me Solfrini et Me van der Beesen, avaient sollicité son acquittement mais avaient aussi soulevé des questions relatives à la santé mentale de l’accusé. Ils avaient envisagé à titre subsidiaire qu’une mesure d’internement soit prononcée contre Giuseppe Ficarrotta.

L’homme a finalement été reconnu coupable de l’assassinat de Salvatore Catalano ainsi que de port et détention illégale d’armes.

Dans la motivation de leur décision, les jurés ont relevé qu’il résulte que l’accusé est bien l’auteur des coups de feu, notamment en raison de l’identification précise de son arme et de son véhicule, de la présence de traces de résidus de tirs sur ses vêtements et de témoignages qui le confondent. La préméditation est établie par le soin et la minutie avec lesquelles il a préparé les faits. Ses dénégations variables et fluctuantes ne permettent pas de remettre en cause sa culpabilité. Les jurés ont aussi relevé que l’accusé n’est atteint d’aucun trouble mental.

Les débats sur la peine auront lieu vendredi matin.