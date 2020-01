Coronavirus: les 9 étapes qui ont conduit à décréter l’urgence internationale

De son émergence en décembre dans la métropole chinoise de Wuhan (centre) à l’urgence sanitaire internationale décrétée jeudi par l’OMS, voici les principales étapes de la propagation du nouveau virus chinois.

1. Première alerte

La première alerte est reçue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 31 décembre. Les autorités chinoises préviennent de l’émergence dans la métropole de Wuhan (11 millions d’habitants, capitale de la province du Hubei) de cas de pneumonie d’origine inconnue.

Plusieurs malades travaillaient dans un marché alimentaire de gros qui est fermé par les autorités dès le 1er janvier.

Le 7 janvier, les premières analyses de séquençage du virus, réalisées par des équipes chinoises, permettent d’identifier un nouveau coronavirus.

2. Premier mort, cas à l’étranger

Le 11, les autorités chinoises font état d’un premier mort. Un premier cas de contamination en dehors de la Chine, en Thaïlande, est signalé deux jours plus tard, avant d’autres cas ailleurs en Asie.

Des dépistages sont mis en place dans plusieurs grands aéroports internationaux.

3. Transmission humaine

Le 20, un expert chinois confirme que la maladie se transmet entre humains.

Près de la moitié des provinces chinoises sont touchées, y compris des mégapoles comme Pékin, Shanghaï et Shenzhen.

Le lendemain, premier cas détecté aux États-Unis.

Le 22, Pékin avertit que le nouveau coronavirus, qui se transmet par les voies respiratoires, «pourrait muter».

4. Wuhan coupée du monde

Le 23, trains et avions au départ de Wuhan ne circulent plus, les autoroutes sont bloquées. Les festivités du Nouvel An chinois sont annulées à Pékin, la Cité interdite fermée au public.

L’OMS reconnaît l’«urgence en Chine», jugeant toutefois qu’il est «trop tôt» pour parler d’urgence «de portée internationale».

5. Premiers cas en Europe

Le 24, deux décès sont signalés loin du berceau de l’épidémie, l’un dans le Hebei, la région qui entoure Pékin, l’autre proche de la Russie.

Trois cas sont confirmés en France, les premiers en Europe.

6. 56 millions d’habitants confinés

Le 25, Pékin ordonne des mesures nationales de dépistage dans les transports. Pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde: plus de 56 millions d’habitants sont confinés.

Hong Kong décrète le niveau d’alerte sanitaire maximal.

Le 26, Pékin suspend les voyages organisés en Chine et à l’étranger. De nombreux transports intérieurs sont suspendus, et les congés du Nouvel An prolongés jusqu’au 2 février.

Le 27, le virus fait un premier mort dans la capitale chinoise.

L’Allemagne et les États-Unis déconseillent tout voyage en Chine.

7. Cas autochtones hors de Chine

Le 28, deux premiers cas de transmission directe du virus hors de Chine sont signalés, au Japon et en Allemagne.

Alors qu’aux États-Unis débute le développement de vaccins potentiels, l’OMS annonce l’envoi d’experts internationaux en Chine.

Le 29, l’épidémie dépasse le nombre d’infections enregistrées lors de l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras). De premiers cas apparaissent au Moyen-Orient, aux Emirats arabes unis.

L’OMS appelle le «monde entier à agir» face au coronavirus. L’Unicef envoie six tonnes d’aide à la Chine, incluant des masques et des combinaisons de protection pour le personnel médical.

8. Premiers rapatriements

Le Japon et les États-Unis commencent à rapatrier leurs ressortissants. Les compagnies aériennes britannique British Airways et allemande Lufthansa suspendent tous leurs vols avec la Chine continentale, d’autres compagnies réduisent leur desserte.

Plusieurs usines en Chine du groupe japonais Toyota sont maintenues à l’arrêt au moins jusqu’au 9 février. La chaîne américaine Starbucks ferme plus de la moitié de ses cafés dans ce pays.

9. Urgence sanitaire

Le 30, la Chine annonce le pire bilan quotidien depuis le début de l’épidémie: 38 morts en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 170 morts en Chine pour environ 7.700 cas confirmés.

Un premier avion français rapatrie 200 Français de Wuhan tandis que Paris annonce un 6e cas en France, correspondant au premier cas de contamination sur le sol français.

La Russie annonce son intention de fermer ses 4.250 kilomètres de frontière avec la Chine.

L’OMS classe l’épidémie comme «une urgence de santé publique de portée internationale» tout en estimant qu’il n’y avait pas lieu de limiter les voyages et les échanges commerciaux avec la Chine.