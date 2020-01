Allaitement, paternité, comaternité et PMA protégés contre la discrimination

La Chambre a approuvé jeudi à l’unanimité une proposition de loi qui fait de la paternité, la co-maternité, l’allaitement et la procréation médicalement assistée (PMA) des critères de protection contre la discrimination.

Le texte voté en séance plénière est le fruit de plusieurs propositions et amendements qui traduisent des recommandations de l’Institut pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (IEFH) et ont été déposés par le PS, le CD&V, Écolo-Groen et le cdH. Il vise à adapter la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination à l’évolution de la société, dans ce cas en matière familiale.

Il s’agira par exemple de mieux armer les pères qui éprouveraient des difficultés à prendre un congé de paternité. Ou de permettre aux femmes qui allaitent de bénéficier de pauses sur leur lieu de travail, ce qui n’est pas le cas pour un cinquième d’entre elles, selon une enquête de l’Institut. Idem pour les femmes qui ont recours à une PMA et dont les employeurs n’acceptent pas les absences liées à leur traitement.